2019/06/20 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



باصات تجوب شوارع لندن تحمل لافتات منددة بجرائم ال سعود وتحديدا المجرم بن سلمان

الخميس

20

حزيران

2019 :

04:51 pm

9

شاهد..



باصات تجوب شوارع لندن تحمل لافتات منددة بجرائم ال سعود

وتحديدا المجرم بن سلمان

Your browser does not support the video tag.

1

Your browser does not support the video tag.

2

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. باصات تجوب شوارع لندن تحمل لافتات منددة بجرائم ال سعود وتحديدا المجرم بن سلمان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. باصات تجوب شوارع لندن تحمل لافتات منددة بجرائم ال سعود وتحديدا المجرم بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).