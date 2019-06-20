2019/06/20 | 16:59

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القبض على 3 إرهابيين بينهم هارب واخر مشارك بعدة عمليات في ديالى

الخميس

20

حزيران

2019 :

04:26 pm

45

بكمين محكم وعملية نوعية تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة

الخامسة (قيادة عمليات ديالى) وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول

لواء ٧٤ الفرقة ذاتها وعلى اثر معلومات استخبارية دقيقة من

القاء القبض على ثلاثه ارهابيين في طريق جلولاء - كلار و سيطرة

جبارة في محافظة ديالى .بينهم احد الإرهابيين كان هاربا إلى كركوك بينما الاخر صادرة بحقه

أكثر من مذكرة قبض لاشتراك بعدة عمليات ارهابية في ديالى أثناء دخول

داعش للمحافظة.والارهابيين الثلاث هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق

أحكام المادة ٤إرهاب.

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