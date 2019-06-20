العبادي وعبد المهدي يؤكدان اهمية تقديم الخدمات ومحاربـة الفسـاد

2019/06/20 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف النصـر حيدر العبادي ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، اهمية تقديم الخدمات وفرص العمل والاعمار للمواطنين اضافة الى محاربة الفساد .وبحث العبادي خلال لقائه مع عبد المهدي اليوم ، مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد ، واهمية الحفاظ على الانجازات المتحققة خلال فترة الحكومة السابقة في مختلف المجالات وتقويم […]

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