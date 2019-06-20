محافظ بغداد يتعهد بمنح عوائل ضحايا سبايكر حقوقهم الكاملة

2019/06/20 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد محافظ بغداد فلاح الجزائري, بمنح عوائل ضحايا مجزرة سبايكر حقوقهم المعنوية والمادية كاملة .وقال الجزائري في كلمة خلال الحفل التأبيني الخامس للمجزرة الذي نظمته لجنة تخليد شهداء المجزرة, إن “حكومة بغداد المحلية تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة على احقاق حقوق ضحايا مجزرة سبايكر المادية والمعنوية, كذلك تخصيص قطع اراض لعوائلهم, لا سيما وان […]

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