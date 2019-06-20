العراق يبيع خام البصرة الثقيل في يوليو بعلاوة أقل

2019/06/20 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر، الخميس، عن بيع خام البصرة الثقيل، في يوليو / تموز المقبل، بعلاوة أقل.

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