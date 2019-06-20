وفد شباب الصالات يصل العراق على دفعتين!

2019/06/20 | 17:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… عاد وفد منتخب شباب العراق لكرة الصالات، إلى ارض الوطن على دفعتين بعد نهاية مشاركته في امم أسيا بايران.وقال مراسل / المعلومة /، إن وفد منتخب شباب الصالات وصل إلى ارض الوطن على دفعتين بسبب عدم توفر اموال العودة.وأوضح أن وفد المنتخب اعتمد على مصروفه الخاص من اجل العودة، حيث […]

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