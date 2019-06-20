الجزائري يطلق المرحلة الثانية من حملة

2019/06/20 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري، اليوم الخميس، المرحلة الثانية للحملة الخدمية الكبرى "خدمة بغداد شرف لنا" التي تشمل تنفيذ حملات خدمية غير مسبوقة في اقضية ونواحي العاصمة.

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