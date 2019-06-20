مطالبات للاهتمام بشريحة الأطباء

2019/06/20 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب اطباء برد الاعتبار لهم بعد تعرضهم للتهديد والاذى والفصول العشائرية، جراء حالات مرضية لم يكن لهم دخل فيها، واشاروا الى انهم رسل الانسانية ومنقذيها ومعالجي الامراض ومزيحي الالام، وأن مهمتهم تعني ادخال الراحة والسرور على المرضى.

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