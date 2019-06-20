محافظ بغداد يطلق المرحلة الثانية من حملة “خدمة بغداد شرف لنا”: انطلاقة خدمية كبيرة بانتظار العاصمة

2019/06/20 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري, انطلاق المرحلة الثانية للحملة الخدمية الكبرى “خدمة بغداد شرف لنا” التي تعد مكملة للمرحلة الاولى التي حققت نسبا متقدمة في المشاريع المتوقفة وتنفيذ حملات خدمية غير مسبوقة في اقضية ونواحي العاصمة .وقال محافظ بغداد خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماعا موسعا مع مدراء الدوائر البلدية والخدمية في المحافظة، “نعلن […]

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