عقب اجتماعه مع رؤساء السلطات الثلاث.. اول تعليق من بارزاني لزيارته بغداد

2019/06/20 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس اقليم كوردستان، ان الاقليم على استعداد لحل جميع الملفات العالقة مع بغداد.ويأتي ذلك عقب زيارة قام بها بارزاني الى بغداد واجتماعه مع رؤساء السلطات الثلاث في العراق.وكتب بارزاني في تغريدة على حسابه بتويتر عقب الاجتماعات، "قابلت القادة العراقيين اليوم في بغداد.كررت التأكيد على أن إقليم كوردستان مستعد لحل جميع القضايا العالقة مع الحكومة الفيدرالية العراقية وفقًا للدستور ، ومواصلة تعاوننا الثنائي".

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