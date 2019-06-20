الحلبوسي يلتقي بارزانـي

2019/06/20 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزانـي الذي يزور العاصمـة بغداد .

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