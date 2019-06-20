2019/06/20 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نادي ليفربول يقتحم سباق التعاقد مع أنطوان غريزمان

متابعة/..



أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، أن نادي ليفربول يستعد للدخول في سباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن ليفربول قرر اقتحام سباق التعاقد مع أنطوان غريزمان، الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بنهاية موسم 2018/2019، رغم أن عقده مع الفريق كان يمتد حتى العام 2023، ومن المتوقع أن تُعرف وجهة اللاعب الفرنسي في يوليو المقبل.

ويتنافس برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بقوة للتعاقد مع غريزمان، البالغ من العمر 28 عامًا، كما يتردد أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يراقب موقف اللاعب.

ولم يعزز ليفربول صفوفه بأي صفقة حتى الآن، رغم رحيل لاعبيه دانيل ستوريدج وألبرتو مورينو.

وأوضح جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن برشلونة وغريزمان اتفقا في مارس الماضي على إتمام الصفقة، لكن لم يعلن أي منهما حتى الآن.

وكان غريزمان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي لكنه فضّل البقاء مع أتلتيكو مدريد.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو مدريد العام 2014، قادمًا من ريال سوسيداد، وسجل مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني 133 هدفًا، وصنع 50 في 257 مباراة.انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي ليفربول يقتحم سباق التعاقد مع أنطوان غريزمان ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي ليفربول يقتحم سباق التعاقد مع أنطوان غريزمان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).