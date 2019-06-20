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وزير التخطيط: أعددنا معالجات لجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة


وزير التخطيط: أعددنا معالجات لجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة
2019/06/20 | 17:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير التخطيط: أعددنا معالجات لجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/20 | 17:34.

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