2019/06/20 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقال لو كان للصيف أمٌّ لبكت عليه..
لكن في العراق الوضع مختلف تماما فدرجات الحرارة المرتفعة مع بدايات فصل الصيف لها رأي اخر ....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرارة في العراق تنتقل لمواقع التواصل أيضا+فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن في العراق الوضع مختلف تماما فدرجات الحرارة المرتفعة مع بدايات فصل الصيف لها رأي اخر ....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحرارة في العراق تنتقل لمواقع التواصل أيضا+فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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