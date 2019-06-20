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الحرارة في العراق تنتقل لمواقع التواصل أيضا+فيديو


الحرارة في العراق تنتقل لمواقع التواصل أيضا+فيديو
2019/06/20 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقال لو كان للصيف أمٌّ لبكت عليه..

لكن في العراق الوضع مختلف تماما فدرجات الحرارة المرتفعة مع بدايات فصل الصيف لها رأي اخر ....

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