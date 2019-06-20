2019/06/20 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اعلنت الحكومة المحلية اليوم الخميس عن انتهاء التظاهرة التي انطلقت صباح اليوم دون اي خروقات امنية وقال محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني في بيان صحفي صدر عن المكتب الاعلامي الخاص عقب اجتماع مع رئيس المجلس وقيادتي العمليات والشرطة في مبنى مجلس المحافظة ان المتظاهرين اظهروا تعاونهم مع الاجهزة الامنية في الحفاظ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة : انتهاء تظاهرة اليوم دون خروقات امنية المركز الخبري الوطني.

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