نيجيرفان بارزاني يعرض على الحلبوسي خططه لتطوير العلاقة مع بغداد والية حل المشاكل

2019/06/20 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الخميس رئيس اقليم كردستان السيد نيچيرفان بارزاني والوفد المرافق له.

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