الامانة تعلن فتح اكثر من 1400 زقاق وشارع خلال الفترة الماضية

2019/06/20 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربغداد:الفرات نيوز} اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، فتح اكثر من 1400 زقاق وشارع خلال الفترة الماضية.

وذكرت الامانة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه بالتنسيق والعمل المشترك مع القوات الامنية تم فتح 1424 زقاق وشارع منذ انطلاق حملة رفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة والشوارع المغلقة .واضافت" الازقة والشوارع توزعت على جانبي الكرخ والرصافة والذي بدوره سهل حركة السير والمرور بشكل كبير واظهر الساحات والفضاءات العامة للعاصمة".انتهى

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