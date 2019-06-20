الحلبوسي يبحث مع بارزاني الإلتزامات المالية على الإقليم

2019/06/20 | 17:44

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بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الالتزامات المالية على الإقليم.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب، استقبل اليوم الخميس، رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش الالتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط، حسب ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019، وضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية".

وأضاف البيان، أن "الحلبوسي بحث مع البارزاني، قانون النفط والغاز وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وقانون المحكمة الاتحادية".

وبحسب البيان، قدم رئيس إقليم كردستان، "عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الاتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية، ووضع آليات مشتركة لحلها"، معرباً عن أمله "في تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة"، مبدياً بذات الوقت "استعداد الإقليم لاستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط وإيراداته التي تخضع لإشراف شركات عالمية".

وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد استقبل اليوم الخميس (20 حزيران 2019)، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي وصل الى العاصمة بغداد صباح اليوم.

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