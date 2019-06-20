بوتين: أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيؤجج العنف

2019/06/20 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران سيكون كارثة على الشرق الأوسط وسيؤجج العنف وسيؤدي إلى تدفق محتمل للاجئين.وأضاف بوتين، خلال اللقاء التلفزيوني السنوي لاستقبال الاسئلة والإجابة عليها، أن موسكو تعتقد أن طهران ملتزمة تماما بالاتفاق النووي.ووصف العقوبات على إيران بأنها لا تستند

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