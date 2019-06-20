مصرع شخص بحادث مروري تحت جسر البنوك

2019/06/20 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدفاع المدني/ بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن مصرع شخص بحادث مروري شمالي بغداد.

وقال الدفاع المدني في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه

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