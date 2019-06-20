كركوك تطالب بغداد بمنحها صلاحية تنفيذ الخطة الاستثمارية

2019/06/20 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الادارة المحلية بمحافظة كركوك، اليوم الخميس، عن فشل انعقاد جلسة مجلس المحافظة عطل المصادقة على الخطة الاستثمارية لمشاريع المحافظة لعام 2019 اسوة بباقي المحافظات.وقال معاون المحافظ علي حمادي بتصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "ادارة محافظة كركوك طالبت الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن ايجاد حلول والية لاطلاق وتنفيذ الخطة الاستثمارية ومنها منح صلاحيات للمحافظ لتنفيذ المشاريع".

وأضاف "طيلة الستة اشهر الماضية ومنذ اقرار الموازنة لم تشهد كركوك اطلاق او تنفيذ اي مشاريع جديدة بسبب تأخر المصادقة على موازنة المحافظة من قبل المجلس".

وأشار حمادي الى ان "استمرار الحال على ما هو عليه ينعكس سلبا على كركوك وهو ما دفعنا للبحث عن طرق اخرى ومنها تخويل المحافظ صلاحية المصادقة للمضي باكمال المشاريع واطلاق اخرى جديدة".

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