ترامب: ايران ارتكبت خطئاً جسيماً

2019/06/20 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول تعليق له على حادثة اسقاط الطائرة المسيَّرة، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان ايران ارتكبت خطئاً جسيماً.وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "ايران ارتكبت خطئاً جسيماً".

وكانت إيران أعلنت اليوم الخميس، أن الحرس الثوري أسقط طائرة تجسس أميركية مُسيرة في إقليم هرمزجان الذي يطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد، فيما اكدت وزارة الدفاع الأميركية، الحادث في وقت لاحق، وقالت أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للبحرية الأميركية كانت، "في المجال الجوي الدولي".

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