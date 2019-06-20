لاعبو نادي كربلاء: الصراع بين مجلس المحافظة والمحافظ يؤثر سلباً على نتائج النادي

من جانبه اوضح الاعب كرار صباح، "نحن لدينا مشاكل كثيرة بسبب عدم حضور أي مسؤول في المحافظة لسماع مطالبنا التي يحتاج لها النادي كذلك لم نرى أي شعور بالمسؤولية من قبلهم".
وشهدت قرعة نهائيات الدوري التأهيلي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل وقوع نادي كربلاء ضمن المجموعة الاولى للدوري التي تنطلق مبارياته في 2662019 و سيستضيف ملعب كربلاء الدولي مباريات المجموعة الاولى منه.
ارشد الزبيدي - كربلاء
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