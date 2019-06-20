لاعبو نادي كربلاء: الصراع بين مجلس المحافظة والمحافظ يؤثر سلباً على نتائج النادي

2019/06/20 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام التحضيرات لخوض مباريات المجموعة الاولى المؤهله لدوري كرة القدم الممتاز ٢٠١٩-٢٠٢٠، تستمر المشاكل التي تحيط بنادي كربلاء، بسبب عدم اهتمام المسؤولين بالمحافظة من خلال حل مشاكل النادي و رفع الازمات للنهوض به الى بر الأمان إذ هو الممثل الوحيد للمحافظة.الصراعات السياسية التي تعصف بمجلس المحافظة والمحافظ تدلو بظلالها على النادي، وقال اللاعب جاسم محمد، في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "لدينا الكثير من المعوقات داخل النادي التي تؤثر سلباً على اداء الفريق، فكل لاعب لديه زي (دريس) واحد فقط، و لا يوجد لدينا حتى ماء للشرب ولا معسكرات للتدريب ولا محترفين على مستوى عالي".

من جانبه اوضح الاعب كرار صباح، "نحن لدينا مشاكل كثيرة بسبب عدم حضور أي مسؤول في المحافظة لسماع مطالبنا التي يحتاج لها النادي كذلك لم نرى أي شعور بالمسؤولية من قبلهم".

وشهدت قرعة نهائيات الدوري التأهيلي للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل وقوع نادي كربلاء ضمن المجموعة الاولى للدوري التي تنطلق مبارياته في 2662019 و سيستضيف ملعب كربلاء الدولي مباريات المجموعة الاولى منه.

ارشد الزبيدي - كربلاء

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