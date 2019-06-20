بريطانيا تمنع بيع الأسلحة للسعودية وتوقف دعمها في حرب اليمن

2019/06/20 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الخميس 20 يونيو 2019 أنها ستعلق إصدار تصاريح جديدة لبيع السعودية أسلحة قد تستخدم في الحرب التي تقودها المملكة في اليمن، بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في لندن تدعو الحكومة إلى "إعادة النظر" في ممارساتها بهذا الشأن لعواقبها على المستوى الإنساني.وقال وز...

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