الجبير: الوضع في الخليج

2019/06/20 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية الخميس 20 حزيران 2019 إن إيران خلقت وضعا بالغ الخطورة وتهدد إمدادات النفط العالمية مضيفا أن السعودية تتشاور مع حلفائها بشأن الخطوات المقبلة.

الولايات المتحدة والسعودية من بين الدول التي تحمل إيران مسؤولية هجمات على ناقلتي نفط قرب...

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