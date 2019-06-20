الكلية التربوية المفتوحة تعلن شروط وتعليمات القبول فيها

2019/06/20 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت الكلية التربوية المفتوحة، الخميس، شروط وتعليمات القبول فيها للعام الدراسي 2019-، مبينة 2020، مشيرة الى عدم السماح للمشرفين والموظفين التقديم للدراسة في الكلية .وقالت وزارة التربية في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الدراسة في الكلية تشمل الاقسام العلوم ( علوم الحياة ، الفيزياء ) ، التربية البدنية وعلوم الرياضة ، […]

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