2019/06/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلن مجلس محافظة الديوانية، الخميس، عن تحديد جلسة الخميس المقبل لاستجواب المحافظ بعد ان قدم طلبا موقعا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس الديوانية يحدد الخميس المقبل موعدا لاستجواب المحافظ) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس الديوانية يحدد الخميس المقبل موعدا لاستجواب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).