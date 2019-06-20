2019/06/20 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد النائب عن كتلة الحكمة عضو لجنة الثقافة والاعلام والسياحة النيابية، علي جاسم الحميداوي، حملة كبرى لغلق محلات المشروبات الكحولية والنوادي الليلية غير المجازة.وذكر بيان لمكتبه، تلقى النعيم نيوز نسخة منه، انه “بعد عدد من الاجتماعات برئاسة الحميداوي في قاطع الكرادة وقاطع الرصافة وبحضور رؤساء المجالس البلدية والمدراء العامين لدوائر البلدية لقاطعي الرصافة والكرادة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة كبرى لغلق محلات المشروبات الكحولية والنوادي الليلية غير المجازة النعيم نيوز.

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