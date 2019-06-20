تطور وضع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الايزيدي

2019/06/20 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انور الداود فلا اخفي عليك عزيزي القارئ ما كان يتعرض له الشخص المعاق المنتمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة قديماً من الوحدة والنفي الى المناطق المهجورة من ثم الإهمال وصولاً الى القتل، اقدم تسجيل لمثل هذه الحالات ما ورد في (لوحة فخار) اكتشفت في العراق ، و يرجع تاريخها الى حوالي الفي عام قبل الميلاد اي …

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