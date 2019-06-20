مقترح نيابي لتشجيـع اللاجئيـن العراقييـن على العودة الطوعيـة من الخـارج

2019/06/20 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت لجنة حقوق الانسان النيابية مقترحا لتشجيع اللاجئين العراقييـن على العودة من الخارج بمنحهم اراض سكنية ومنح مالية وإعادة للوظيفة ، مشيرة الى تصدر العراق دول العالم باعداد اللاجئين .وقالت عضو اللجنة يسرى رجب في بيان صحفي ان ” اللاجئين العراقيين يعيشون اوضاعا صعبة بسبب الغربة وابتعادهم عن عوائلهم ومعارفهم ووطنهم ويلجئون الى امكان […]

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