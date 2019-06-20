2019/06/20 | 18:01

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نانسي بيلوسي: لا ينبغي للولايات المتحدة ان تتهور في الرد على ايران

الخميس

20

حزيران

2019 :

05:59 pm

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نانسي بيلوسي: لا ينبغي للولايات المتحدة ان تتهور في الرد على ايران

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