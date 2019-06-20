2019/06/20 | 18:01

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شروط وتعليمات القبول في الكلية التربوية المفتوحة للعام الدراسي 2019-2020

أعلنت الكلية التربوية المفتوحة عن شروط وتعليمات القبول فيها للعام

الدراسي 2019-2020.

وذكر بيان لوزارة التربية، ان" الدراسة في الكلية تشمل الاقسام

العلوم (علوم الحياة ، الفيزياء، التربية البدنية وعلوم الرياضة ،

التربية الفنية ، التربية الاسلامية ، الرياضيات ، التربية

الخاصة)"، مضيفاً ان" العلوم التربوية وتتوزع الى (الادارة التربوية

، معلم الصفوف الاولية ، تعليم الكبار ، رياض الاطفال، اللغة

الانكليزية ، اللغة العربية ، الاجتماعيات التاريخ

والجغرافية)".واضاف، ان" المتقدمين يخضعون الى الاختبار للأقسام العلمية

والإنسانية ، مبيناً ان المراكز الدراسية تقوم بفتح الاقسام التي

تتوفر فيها مستلزمات وإمكانيات فتحها بالتنسيق مع المديريات العامة

للتربية وحسب تخصص الطالب ، ويقبل الطالب في نفس تخصصه الدقيق

المتخرج منه اخيراً".ونوه انه" يقبل الطالب المتخرج من الاعدادية (دورة تربوية) او معاهد

المعلمين تخصص عام في الاقسام التي تنسجم وخبرته بحسب المادة التي

يدرسوها في مدارسهم بعد تأييد مدير المدرسة والمشرف التربوي، ويقبل

في قسم تعليم الكبار معلمي الجهاز التنفيذي لمحو الامية بعد استحصال

موافقات الجهاز التنفيذي لمحو الامية حصراً، اما الاختصاصات المتاحة

لتقديم الملاكات التعليمية من معلمي محو الامية فهي التربية

الاسلامية واللغة العربية واللغة الانكليزية والرياضيات

والاجتماعيات".وتابع" يؤخذ بنظر الاعتبار الشروط الخاصة للدراسة في قسم التربية

الخاصة وقسم العلوم التربوية وحسب حاجة القسم وعلى النحو التالي

يسمح للمعلمين بصفة معلم اختصاص عام او خريج الدورة التربوية

التقديم الى قسم التربية الخاصة ، كما يسمح للمعلمين بصفة معلم

الصفوف الاولية بالتقديم الى قسم العلوم التربوية فرع معلم الصفوف

الاولية ، وفي حال عدم فتح القسم يتخصص الطالب في المركز الدراسي

ويحق له التقديم الى مركز دراسي اخر ضمن اختصاصه".واشار، انه" لا يعد الحصول على استمارة القبول قبولاً في الكلية

وعلى الطالب تسليم الاستمارة خالية من الحك والشطب ومزوده

بالمعلومات والتواقيع والأختام في الحقل المخصص لها والختم على

الصورة وبخلاف ذلك تهمل الاستمارة ويحق للطالب الاعتراض على القبول

خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج القبول في المراكز

الدراسية".وبين ان" استمارة القبول توزع مقابل مبلغ قدره(25000) خمسة وعشرون

الف دينار فقط وتسديد مبلغ الاجور الدراسية (700000) سبعمائة الف

دينار وتكون بقسطين الاول (40000) اربعمائة الف دينار وتسلم بصك

مصدق من المصرف الزراعي او مصرف الرافدين / فرع الوزيرية ، وعلى

الطالب تزويد الكلية بوثائق التخرج بالدرجات خلال مدة اقصاها شهر

واحد بعد اعلان نتائج القبول".

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