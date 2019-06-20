فالح الخزعلي: مشروع قانون سبايكر نوقش داخل البرلمان وبانتظار التصويت عليه

2019/06/20 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، ان مشروع قانون سبايكر تمت مناقشته داخل مجلس النواب وبانتظار التصويت عليه.

وقال الخزعلي في تصريح، إن القانون يتضمن إعطاء الحقوق كافة لشهداء القاعدة الجوية، مطالبا في الوقت نفسه رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين والمحافظين بإنهاء ملف توزيع الأراضي على عوائل شهداء سبايكر بسقف زمني محدد.

وأضاف، أن هناك بعض قطع الاراضي وزعت على مستحقيها دون وجود بنى تحتية لها.

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