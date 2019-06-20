محافظ البصرة: انتهاء تظاهرة اليوم دون خروقات أمنية

2019/06/20 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، اليوم الخميس، انتهاء التظاهرة التي انطلقت صباح اليوم دون اي خروقات أمنية.

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