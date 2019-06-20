رئيس مجلس النواب يناقش الإلتزامات المالية على كردستان مع رئيس الاقليم

2019/06/20 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع رئيس اقليم كردستان نيچيرفان بارزاني، الإلتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسب ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019.

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