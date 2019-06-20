هل فعلا “ماء غريب” مفيد لصحة الأطفال؟

2019/06/20 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..ماء الغريب (بالإنجليزية: Gripe water) هو مشروب يستخدمه البعض لتهدئة المغص عند الرضع.يستخدم هذا المشروب في مناطق كثيرة في العالم مثل أمريكا، والهند، وغيرها من الدول.يستخدم الأهل هذا المشروب بناءً على نصيحة الأصدقاء والأقارب.ولكن استخدام هذا المشروب ليس له أي أساس علمي ولا ينصح به الأطباء.تنصح منظمة الصحة العالمية […]

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