الرئيس الفرنسي يعتزم زيارة العراق

2019/06/20 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أنه ينوي زيارة العراق قبل نهاية العام الجاري.ونقلت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية عن ماكرون قوله في تصريحات صحفية، قبل اجتماع للمجلس الأوروبي، إجابة عن سؤال حول زيارة محتملة له إلى العراق، “سوف أذهب قبل نهاية العام”.وفي تشرين الثاني الماضي، نقلت عن مصادر فرنسية وعربية، قولها […]

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