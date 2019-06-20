البارزاني يؤكد استعداد كردستان لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط

2019/06/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الخميس، استعداد الاقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته، معرباً عن أمله في "تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة

وقال مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب استقبل اليوم رئيس اقليم كردستان نيچيرفان بارزاني والوفد المرافق له، وناقش خلال الإجتماع الإلتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسب ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 وضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الإقليم والحكومة الإتحادية وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية" .

واضاف المكتب، أن "الجانبين بحثا قانون النفط والغاز وقانون إنتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الإتحادية" .من جانبه، قدم رئيسُ إقليم كردستان عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الإتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية ووضع آليات مشتركة لحلها، معرباً عن أمله في "تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة".وبحسب البيان، ابدى البارزاني إستعداد الإقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته التي تخضع لإشراف شركات عالمية .

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