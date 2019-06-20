خمس صفقات أحلام سيميوني في الميركاتو

2019/06/20 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يسعى نادي أتلتيكو مدريد من أجل تعويض رحيل أكثر من لاعب في صفوفه بالصيف الحالي من خلال ضم لاعبين جدد لتلبية احتياجات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

ووفقا للتقارير الصحافية الإسبانية فإن سيميوني اعرب عن غضبه من رحيل لوكاس هيرنانديز وأنطوان غريزمان عن الروخي بلانكوس.

ومع رحيل رودري لاعب الوسط لصفوف مانشستر سيتي من خلال كسر العقد بدأ أتلتيكو التحضير بقوة من اجل ضم لاعبين جدد.

ويأمل أتليتكو مدريد في ضم 5 لاعبين أبرزهم جواو فيليكس اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 18 عاما في صفقة ينتظر أن تكون الاغلى في تاريخ النادي الإسباني مقابل 120 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة الشهيرة "ماركا" أن أتليتكو مدريد يخطط لضم ماريو هيرموسو من صفوف اسبانيول مقابل 25 مليون يورو بجانب ماركوس لورينتي من ريال مدريد، الذي تمت الصفقة معه اليوم.

ويستهدف أتلتيكو مدريد كذلك التعاقد مع نيلسون سيميدو من برشلونة كما هناك رغبة كبيرة في ضم الظهير الأيسر الشاب رينان لودي وذلك في حال رفض تشيلسي رحيل ظهيره الإسباني ماركوس ألونسو في الصيف الحالي.

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