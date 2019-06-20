نيجيرفان بارزاني يعلن إستعداد الإقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته

2019/06/20 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الحلبوسي ناقش خلال الإجتماع الإلتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسب ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 وضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الإقليم والحكومة الإتحادية وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية".واضاف" كما بحث رئيس مجلس النواب مع بارزاني قانون النفط والغاز و قانون إنتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الإتحادية".من جانبه قدم رئيسُ إقليم كردستان عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الإتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية و وضع آليات مشتركة لحلها، معرباً عن أمله في تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة، مبدياً إستعداد الإقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته التي تخضع لإشراف شركات عالمية.انتهى

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