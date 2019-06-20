صفقة الالتهام العراقية الكبرى!

2019/06/20 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد بالامكان حتى، تخيل ما تسعى القوى السياسية العراقية إليه هذه الأيام، ففي أكثر خيالات الشعب العراقي انفلاتاً لم يكن يتوقع أن يتم الاتفاق على توزيع 4000 منصب في الدولة العراقية على طريقة قسمة الغرماء بين الأحزاب الرئيسية.الحياء أحياناً يمنعنا عن الكتابة للرأي العام العراقي والعربي والدولي حول حفلة الضباع المنصوبة اليوم في […]

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