“بالفيديوات” سلسلة لقاءات منفصلة مع الرئاسات الثلاث في بغداد يجريها رئيس اقليم كردستان في أول زيارة له منذ توليه منصبه

2019/06/20 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اجرى رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الخميس، سلسلة لقاءات منفصلة مع الرئاسات الثلاث في بغداد في أول زيارة له منذ توليه منصبه.وعقب وصوله عقد البارزاني اجتماعا مع رئيس الجمهورية برهم صالح استقباله في قصر السلام ببغداد ناقشا خلاله اهمية تضافر الجهود لحل كافة القضايا العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية وفقاً للدستور […]

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