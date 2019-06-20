2019/06/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع إيران، وذلك بعدما أسقطت طهران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.وأبلغت بيلوسي، وهي أكبر عضو ديمقراطي في الكونجرس، الصحفيين في إفادة دورية بأن 20 مشرعا سيحصلون على إفادة بشأن ”الوضع الخطير“

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة الكونغرس الامريكي: لا نريد الحرب مع ايران وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة الكونغرس الامريكي: لا نريد الحرب مع ايران) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسة الكونغرس الامريكي: لا نريد الحرب مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).