الحلبوسي والبارزاني يبحثان عدة ملفات ابرزها النفط وقانون مجالس المحافظات

2019/06/20 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ملفات عدة ابرزها النفط وقانون انتخابات مجالس المحافظات خلال اسقتباله رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي الاعلامي تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن الأخير “ناقش خلال الإجتماع الإلتزامات المالية على الإقليم فيما يتعلقُ منها ببيع النفط حسب ماجاء بقانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2019 وضرورة الحرص على تطوير العلاقات بين الإقليم والحكومة الإتحادية وحل جميع المشاكل العالقة بينهما بروح الأخوة والشراكة الوطنية” .

كما بحث رئيس مجلس النواب “قانون النفط والغاز و قانون إنتخابات مجالس المحافظات وقانون المحكمة الإتحادية “.

من جانبه قدم “رئيسُ إقليم كردستان عرضاً عن خططه لتطوير العلاقة مع الحكومة الإتحادية بعد دراسة المشاكل بعمق وشفافية و وضع آليات مشتركة لحلها” معرباً عن “أمله في تحقيق علاقة قوية مع المركز تقوم على أساس المصالح المشتركة مبدياً إستعداد الإقليم لإستقبال لجنة برلمانية للإطلاع على آليات بيع النفط و إيرادته التي تخضع لإشراف شركات عالمية”.

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