تربية نينوى تباشر بأعمال بناء متوسطة الحدباء للبنين في منطقة المشاهدة

2019/06/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت المديرية العامة لتربية نينوى اليوم الخميس, بأعمال بناء اسس مبنى متوسطة الحدباء للبنين في منطقة المشاهدة التابعة للمدينة القديمة بالساحل الأيمن من مدينة الموصل

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