البنك المركزي يعلن عن بيعه لأكثر من 224 مليون دولار

2019/06/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وباع البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم 224 مليون و593 الف و272 دولار غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1190 دينار لكل دولار.وتوزع الطلب بواقع 204 مليون و193 الف و272 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية والبالغة 20 مليون و400 الف دولار على شكل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد.فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 29 مصرفا وواحدة من شركات التحويل المالي في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .يذكر أن البنك المركزي يجري جلسات يومية لبيع وشراء العملات الاجنبية ما عدا العطل الرسمية التي يتوقف البنك عن هذه المزادات.انتهى.ص.هـ.ح.

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