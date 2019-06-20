ترامب: ايران ارتكبت خطأ جسيماً

2019/06/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اول تعليق له على حادثة اسقاط الطائرة المسيَّرة قرب مضيق هرمز، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ان ايران ارتكبت خطأ جسيماً.وقال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "ايران ارتكبت خطأ جسيماً".

ولم تكشف تغريدة ترامب المقتضبة، ما إذا كانت بلاده تنوي الرد على الحادث، إلا أن مسؤولا أميركيا قال إن الولايات المتحدة تنوي إرسال قطع بحرية إلى موقع حطام الطائرة.

وكانت إيران أعلنت اليوم الخميس، أن الحرس الثوري أسقط طائرة تجسس أميركية مُسيرة في إقليم هرمزجان الذي يطل على مضيق هرمز جنوبي البلاد، فيما اكدت وزارة الدفاع الأميركية، الحادث في وقت لاحق، وقالت أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للبحرية الأميركية كانت، "في المجال الجوي الدولي".

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وطهران، مع انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع في 2015، وازداد الأمر سوءا عندما فرضت واشنطن عقوبات جديدة لخنق تجارة النفط المهمة لطهران.

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