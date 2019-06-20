صباح قدوري - سفرتي الى جمهورية الصين الشعبية: مشاهدات وإنطباعات

2019/06/20 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_قدوري 1.سافرت الى، الصين، هذا البلد العظيم، في شهرأيار/ ماي2019، لزيارة ابني آدم الذي يحضرللماجستيرفي الجامعة المشتركة بين الصين والدانمارك.وكسائح، وجدت أن هذا البلد قد تقدم وحقق نجاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتطورالتكنلوجي، وبخاصة في المعلوماتية، في غضون السنوات الأربعين الماضية.ولا تزال مسيرة التطورهناك مستمرة على كافة الصعد بهدف تقليل مستويات ا......

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