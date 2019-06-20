2019/06/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4vZH3_07DRk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريق فليح يحذر المندسين من حرف التظاهرات السلمية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفريق فليح يحذر المندسين من حرف التظاهرات السلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).