2019/06/20 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني NNC كشفت تقارير صحيفة أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر “واتسآب” طرح تحديثا جديدا وصف بأنه “ثوري غير مسبوق”، سيكون مخصصا لنسخة “أندرويد”.أشار موقع “جادجيتس ناو” التقني المتخصص إلى أن التحديث الجديد لـ”واتسآب” سيكون متاحا على نسخة “البيتا” لنظام تشغيل “أندرويد”، وسيعتمد ميزة جديدة تماما ألا وهي تقنية “الصورة في الصورة”.ويتيح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “واتسآب” يطرح تحديث ثوري غير مسبوق على نسخة “أندرويد” المركز الخبري الوطني.

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